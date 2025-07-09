OKX дарит VIP-привилегии и компенсацию комиссий

Глобальная криптобиржа ОКХ объявила о запуске эксклюзивной VIP-кампании, предоставляющей трейдерам возможность опробовать VIP-привилегии на практике. Среди основных преимуществ — повышение VIP-статуса до двух уровней на 60 дней и компенсация комиссий в виде торговых бонусов на сумму до 50 000 USDT. Кампания действительна с 9 июля по 20 августа 2025 года.

Преимущество 1: повышение VIP-статуса до двух уровней

Участники программы могут получить временное повышение VIP-статуса до двух уровней (в зависимости от суммы ваших средств и месячного объема торгов) сроком на 60 дней. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо соответствовать одному из следующих условий:

Иметь статус VIP-клиента OKX или любой из ведущих бирж (Binance,Bybit,Bitget,BingX и т. п. );

удерживать активы на сумму от 50 000 USDT;

Иметь торговый объем на спотовом рынке более 1 000 000 USDT за последние 30 дней;

Иметь торговый объем на фьючерсном рынке более 10 000 000 USDT за последние 30 дней.

Для участия необходимо заполнить форму на странице кампании на официальном сайте ОКХ. Обратите внимание, что вы должны сначала войти в аккаунт ОКХ или зарегистрироваться на криптобирже, чтобы иметь возможность принять участие в данной акции.

Преимущество 2: компенсация торговых комиссий на сумму до 50 000 USDT

В рамках промоакции пользователям также предоставляется уникальная возможность получать возврат комиссий посредством торговых бонусов. Для активации этого преимущества необходимо провести торговые соглашения на совокупную сумму более 100 000 000 USDT в течение срока действия промоакции. Максимальная сумма бонуса может достигать 50 000 USDT в зависимости от объема торгов. Чем больше объем торгов — тем выше торговый бонус.

Структура бонусов:

Торговый объем свыше 100 000 000 USDT — 5 000 USDT

Торговый объем свыше 200 000 000 USDT — 10 000 USDT

Торговый объем свыше 600 000 000 USDT — 30 000 USDT

Торговый объем свыше 1 000 000 000 USDT — 50 000 USDT

Новая VIP-кампания от OKX — это отличная возможность для опытных трейдеров временно получить расширенные привилегии на бирже, протестировать условия повышенного статуса и вернуть часть расходов в виде щедрых бонусов. Если вы активно торгуете или уже являетесь VIP-клиентом другой биржи, не упустите шанс воспользоваться преимуществами этого ограниченного предложения.

За всеми новостями и обновлениями можно следить в Telegram-канале на бирже и на официальном сайте ОКХ.

О OKX

OKX — одна из ведущих глобальных криптобирж, которой доверяют более 60 миллионов пользователей. Биржа известна как один из самых быстрых и надежных криптосервисов в мире.

OKX является официальным партнером топовых спортивных брендов, включая чемпиона Английской Премьер-лиги Manchester City FC, команды McLaren Formula 1 и олимпийского спортсмена Скотти Джеймса. Компания стремится усовершенствовать опыт болельщиков, открывая новые возможности для привлечения.

Узнайте больше о OKX, загрузив приложение или посетив сайт: okx.com.