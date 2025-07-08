Болгария утвердила переход на евро с 1 января 2026 года

Болгария официально перейдет на евро с 1 января 2026 года. Соответствующее решение принял Европейский парламент. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

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Это завершает процесс вступления Болгарии в еврозону как 21 члена, предоставляя стране возможность пользоваться преимуществами общей валюты ЕС уже со следующего года.

«С сегодняшнего дня Болгария становится 21-м членом еврозоны. Это стало кульминацией тщательного процесса подготовки Болгарии к вступлению, включавшему тщательный анализ и интенсивную подготовку», — заявила министр экономики Дании Стефани Лозе.

Преимущества для Болгарии

Отмечается, что переход на евро открывает новые возможности для Болгарии, ведь общая валюта ЕС будет способствовать более глубокой интеграции страны в европейскую экономику и обеспечит ряд экономических преимуществ.

Одним из важных аспектов этого перехода есть установление фиксированного курса болгарского льва к евро на переходный период. Это решение поможет обеспечить плавный переход и избежать финансовых потрясений при замене валюты.

Обменный курс будет составлять 1,95583 лева за 1 евро.

Напомним

Болгария присоединилась к Европейскому Союзу 1 января 2007 вместе с Румынией. Однако страна до сих пор не являлась членом еврозоны, то есть официально не использовала евро как валюту. Валютой страны оставался болгарский лев.

Только в июне 2025 года Европейская комиссия и Европейский центральный банк признали, что Болгария отвечает критериям перехода на евро.