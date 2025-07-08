К закрытию межбанка, 8 июля, курс доллара снизился на 7 копеек в покупке и продаже. Евро подешевело на 22 копейки в покупке и продаже.
Курс валют: евро на межбанке пошло вниз
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Открытие 8 июля
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Закрытие 8 июля
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Изменения
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41,86/41,89
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41,79/41,82
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7/7
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49,16/49,18
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48,94/48,96
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22/22
На среду, 9 июля, НБУ установил такой курс гривны в паре с долларом: 41,8462. Это на 5 копеек больше, чем во вторник (41,7975). В то же время курс гривны в паре с евро на среду был установлен на отметке — 49,0563, что на 3 копейки больше, чем во вторник (49,0285).
Средний курс на наличном рынке: 41,55−42,06 грн/доллар, 48,85−49,52 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,62−41,70, евро — 49,20−49,40 грн.
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Источник: Минфин
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