Декабрьский транш от ЕС поможет Украине избежать дефицита финансирования в начале 2026 года

Пакет финансовой помощи Европейского Союза в размере 6 млрд евро , запланированный на декабрь 2025 года, преследует цель перекрыть вероятные пробелы в финансировании бюджетных расходов Украины в начале следующего года. Об этом во вторник, 8 июля, заявил еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис во время брифинга в Брюсселе, сообщает Укринформ.

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«Мы планируем выплату в размере шести миллиардов евро на декабрь этого года, чтобы покрыть или уже профинансировать потребности в начале следующего года, поскольку именно тогда Украина, как правило, испытывает определенный дефицит финансирования», — отметил еврокомиссар.

Он добавил, что ЕС оказывает финансовую поддержку Украине, в частности, во взаимодействии с международными донорами, такими как МВФ.

Дальнейшие шаги

Домбровскис напомнил, что МВФ решил объединить два пересмотра программы сотрудничества с Украиной в один, который должен пройти до конца года.

Кроме этого, Еврокомиссия изучает возможности привлечения средств из европейского бюджета и использования доходов из замороженных суверенных активов России, по примеру кредитной инициативы «Большой семерки» (G7).

Ранее министерша экономики Дании Стефани Лозе заявила, что Европейский Союз уже обсуждает вопросы дальнейшей финансовой поддержки Украины в период после 2026 года, осознавая необходимость такой помощи на фоне российской агрессии.

Общий объем помощи, которую ЕС и его страны-члены предоставили Украине с начала полномасштабного вторжения в РФ, достиг 158,6 млрд евро, включая 59,6 млрд евро на военную поддержку.