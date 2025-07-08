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8 июля 2025, 18:13 Читати українською

Gate.io случайно слила, а затем удалила страницу токенсейла pump.fun

Криптовалютная биржа Gate.io случайно обнародовала, а затем быстро удалила страницу, посвященную токенсейлу проекта pump.fun. Этот инцидент вызвал ажиотаж в криптосообществе на фоне длительных слухов о предстоящем запуске токена PUMP. Об этом пишет Incrypted.

Криптовалютная биржа Gate.io случайно обнародовала, а затем быстро удалила страницу, посвященную токенсейлу проекта pump.fun.

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Детали

Согласно информации на слитой странице, PUMP является токеном популярной платформы для запуска мемкоинов pump.fun. На токенсейл команда проекта якобы планировала выделить 15% от общего предложения в 1 трлн токенов.

Стартовая цена была указана на уровне $0,004 за токен. При таких условиях, в случае проведения токенсейла, проект мог бы привлечь до $600 млн, а его полностью разбавленная оценка (FDV) достигла бы $4 млрд. Начало продаж было запланировано на 12 июля 2025 года.

Отсутствие комментариев

На данный момент ни сама платформа pump.fun, ни ее соучредитель Алан Коэн (известный как Ansem) никак не прокомментировали эту утечку. Ситуацию осложняет и тот факт, что страница токенсейла была оперативно удалена с сайта Gate.io.

Общий контекст

Этот инцидент произошел на фоне активных спекуляций относительно запуска токена pump.fun. В начале июня появлялась информация о том, что платформа планирует привлечь до $1 млрд через токенсейл и может ввести распределение дохода среди владельцев токенов. Позже в сообществе распространились слухи, что токенсейл был перенесен на середину июля из-за коллективного иска против платформы.

Что такое pump.fun и почему его токен так ожидаем

Pump.fun — это платформа, работающая на блокчейне Solana, которая кардинально упростила процесс создания и запуска новых криптовалют, в частности мемкоинов. Она позволяет любому пользователю за считанные секунды и с минимальными затратами или вообще бесплатно создать собственный токен. Платформа автоматически создает для него начальную ликвидность.

Эта простота сделала pump.fun чрезвычайно популярной в 2024—2025 годах и привела к взрывному росту количества новых мемкойнов. Платформа стала главной площадкой для спекулятивной торговли и охоты за монетами, которые могут «взлететь в цене».

Платформа pump.fun генерирует значительный доход, взимая небольшую комиссию с каждой созданной монеты и каждой торговой операции. Инвесторы ожидают, что собственный токен платформы, PUMP, предоставит его владельцам право на получение части этого дохода. Именно эта потенциальная прибыльность и является причиной огромного ажиотажа и слухов о многомиллиардной оценке проекта.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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