Официальный курс НБУ: доллар и евро подорожали

Национальный банк установил новые курсы гривны к евро, доллару и польскому злотому. По сравнению со вторником, украинская валюта подешевела. Об этом свидетельствуют данные НБУ за 8 июля.

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На среду, 9 июля, НБУ установил такой курс гривны в паре с долларом: 41,8462. Это на 5 копеек больше, чем во вторник (41,7975).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс гривны в паре с евро на среду был установлен на отметке — 49,0563, что на 3 копейки больше, чем во вторник (49,0285).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на среду, 9 июля, установил такой курс гривны к польскому злотому: 11,5584. Это на 2 копейки больше, чем во вторник (11,5424).

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