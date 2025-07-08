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8 июля 2025, 15:54 Читати українською

россия тайно сотрудничает с китайскими компаниями для производства дронов — Bloomberg

Российская компания «Аэро-ХИТ», которая до недавнего времени была малоизвестна, разработала план сотрудничества с китайскими фирмами для решения одной из острейших проблем российской армии — потребности в боевых дронах, радикально изменивших ход войны в Украине.

Российская компания «Аэро-ХИТ», которая до недавнего времени была малоизвестна, разработала план сотрудничества с китайскими фирмами для решения одной из острейших проблем российской армии — потребности в боевых дронах, радикально изменивших ход войны в Украине.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиДокументы, полученные агентством, раскрывают детали того, как Москва использует дружеские отношения с Пекином, чтобы обойти западные санкции и получить технологии производства дронов.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Документы, полученные агентством, раскрывают детали того, как Москва использует дружеские отношения с Пекином, чтобы обойти западные санкции и получить технологии производства дронов.

Это расследование проливает свет на ранее неизвестный случай сотрудничества российских и китайских компаний в сфере оборонных технологий, показывая, как чувствительные технологии могут поступать из Китая в россию, несмотря на заявления Пекина о невмешательстве в войну.

«Аэро-ХИТ»: быстрый рост и производство FPV-дронов

Компания «Аэро-ХИТ», получающая финансирование от российского государства, утверждает, что ее производственный завод вблизи аэропорта в Хабаровске в этом году будет иметь мощность до 10 000 дронов в месяц.

В планах дальнейшее расширение производства более совершенных моделей. Компания стремительно превратилась в одного из основных поставщиков дронов для российских военных операций в Херсонской области.

Среди ее продуктов — FPV-дрон «Велес», позволяющий пилотам мониторить поле боя в реальном времени.

В июне прошлого года Министерство финансов США наложило санкции на «Аэро-ХИТ», заявив, что ее дроны «Велес» использовались российскими силами в Херсонской области против украинских целей.

Тайные поставки

Документы, датированные концом 2022 по июнь 2025 года, показывают, насколько Москва пытается скрыть своих поставщиков, используя посредников из других секторов, таких как авиационное питание, сельскохозяйственные товары и транспортные услуги.

В письме от 16 июня этого года «Аэро-ХИТ» обратилась в Министерство обороны россии с просьбой о финансовой поддержке для расширения производства путем локализации дрона Autel EVO Max 4T.

Autel Robotics — один из крупнейших китайских производителей дронов, отрицающий любое сотрудничество с российскими фирмами с февраля 2022 года.

Однако в письме «Аэро-ХИТ» (содержащее финансовые планы на $90 млн инвестиций и график поставок на 28 месяцев) говорится о сотрудничестве с инженерами Autel с начала 2023 года.

Сотрудничество между компаниями было временно приостановлено из-за санкций, но контакты возобновились в конце 2024 года, и стороны начали обсуждать локализацию производства дрона с мая 2025 года.

Предложение предусматривает производство до 30 000 единиц Autel EVO Max 4T в год по цене 650 000 рублей ($8 300) за штуку.

Обход санкций

Из документов непонятно, известно ли компании Autel, которая находится под санкциями Великобритании и США, об этом проекте или сотрудничестве ведется с отдельными сотрудниками или перепродавцами.

Autel Robotics в своем заявлении отрицает любое сотрудничество с «Аэро-ХИТ» и заявила, что полностью прекратила все деловые отношения с россией с февраля 2022 года.

Пекин неоднократно заявлял, что контролирует экспорт товаров двойного назначения, таких как дроны, и никогда не снабжал оружие ни одной из сторон в этой войне. Однако документы не дают четкого ответа, известно ли правительству Китая о масштабах сотрудничества некоторых китайских компаний с российскими фирмами.

История сотрудничества «Аэро-ХИТ» с китайскими поставщиками достигает второй половины 2022 года.

В мае 2023 года российская делегация встретилась со спецпредставителем Путина на Дальнем Востоке Юрием Трутневым, пообещавшим помощь с разрешениями для беспошлинного импорта.

Несмотря на введение Китаем новых экспортных ограничений на дроны в сентябре 2023 года, производство дронов «Велес» в Хабаровске уже было налажено, выпуская 200−300 единиц в месяц.

По данным документов, эти дроны с китайскими компонентами активно поступают на украинский фронт.

Расследование выявило, что «Аэро-ХИТ» закупает компоненты Autel через посредников, таких как фирма Renovatsio-Invest, также находящаяся под санкциями США.

В марте командир воинской части в Пскове обратился к компании Aeromar-DV (поставщику питания для российских авиалиний) за помощью в приобретении 100 дронов «Велес».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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