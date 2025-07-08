Саудовский суверенный фонд PIF инвестировал $200 млн в небоскреб в центре Мангеттена

Саудовский суверенный Public Investment Fund (PIF) уже вложил $200 млн в проект строительства 366-метрового небоскреба на Мангеттене и планирует получить две третьих доли в проекте, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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Что известно

Участок по адресу 625 Madison Avenue девелопер Related приобрел в 2024 году. Он расположен в престижном районе, в одном квартале от Центрального парка.

«Это исключительная локация с видом на Центральный парк», — сказала представительница Related Натали Равиц, отказавшись при этом комментировать участие PIF.

Саудовский фонд и Related являются давними партнерами. По сообщениям СМИ, PIF уже предоставлял Related финансирование в 2020 году.