Саудовский суверенный Public Investment Fund (PIF) уже вложил $200 млн в проект строительства 366-метрового небоскреба на Мангеттене и планирует получить две третьих доли в проекте, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Саудовский суверенный фонд PIF инвестировал $200 млн в небоскреб в центре Мангеттена
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Что известно
Участок по адресу 625 Madison Avenue девелопер Related приобрел в 2024 году. Он расположен в престижном районе, в одном квартале от Центрального парка.
«Это исключительная локация с видом на Центральный парк», — сказала представительница Related Натали Равиц, отказавшись при этом комментировать участие PIF.
Саудовский фонд и Related являются давними партнерами. По сообщениям СМИ, PIF уже предоставлял Related финансирование в 2020 году.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Укр = Мангеттен
Рус = Манхэттен
Eng = Manhattan