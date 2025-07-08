Курс евро приближается к самому высокому уровню с августа 2021 года, превысив отметку в 1,175 доллара. Это произошло благодаря ослаблению торговой напряженности между США и Евросоюзом. Об этом 8 июля сообщает Trading Economics.
Евро растет на фоне прогресса в переговорах между США и ЕС
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Предложение США и реакция ЕС
Соединенные Штаты предложили Евросоюзу торговое соглашение, которое предусматривает сохранение базового тарифа на уровне 10%. Исключения коснутся отдельных отраслей, в частности авиации и производства алкогольных напитков. ЕС планирует до конца недели заключить предварительное соглашение, чтобы зафиксировать этот тариф после 1 августа. В то же время продолжаются переговоры о долгосрочном соглашении.
Отмена тарифов и новые риски
Президент США Дональд Трамп отменил дополнительные пошлины на товары из ЕС, которые должны были вступить в силу 9 июля. Это улучшило настроение инвесторов. Однако Евросоюз готовит ответные меры, в частности пошлины на американские товары, из-за ранее введенных США тарифов на металлы.
Монетарная политика и прогнозы
Рынки ожидают, что Европейский центральный банк в этом году только один раз снизит процентную ставку. По прогнозам аналитиков Trading Economics, курс евро к доллару США до конца квартала составит 1,15.
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