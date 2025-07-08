НБУ отозвал у ФК «Фрейзер» лицензию на предоставление средств и банковских металлов в кредит

Нацбанк отозвал у ООО ФК «Фрейзер» лицензию на деятельность финансовой компании по предоставлению таких финансовых услуг, как предоставление средств и банковских металлов в кредит и факторинг. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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В чем причина

Национальный банк в июне этого года принял меры по проведению плановой инспекционной проверки указанной финансовой компании. При попытке ее осуществить был установлен факт отсутствия ООО «ФК «Фрейзер» по местонахождению, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Указанное сделало невозможным проведение проверки, что является основанием для отзыва лицензии на деятельность финансовой компании.

«Фрейзер» с 8 июля 2025 года не имеет права осуществлять деятельность по предоставлению финансовых услуг (в том числе заключать новые договоры по предоставлению финансовых услуг и/или продлевать срок действия заключенных договоров по предоставлению финансовых услуг и/или увеличивать размер обязательств по заключенным договорам по предоставлению финансовых услуг).