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8 июля 2025, 11:51 Читати українською

Объем активов в криптофондах достиг рекордных $188 миллиардов: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Объем активов в криптофондах достиг рекордных $188 миллиардов

Общий объем активов в управлении (AUM) в криптофондах достиг рекордной отметки в $188 миллиардов. Об этом идет речь в свежем отчете аналитической компании CoinShares. Чистый приток средств за неделю, с 30 июня по 3 июля 2025 года, составил $1,042 миллиарда.

Это уже 12-я «зеленая» неделя подряд для криптофондов. По словам экспертов, такой приток капитала был обусловлен ростом цен на криптоактивы. При этом наблюдается интересная тенденция: биткоин сдает свои позиции, в то время как альтокины, в частности Ethereum, укрепляют их.

За прошедшую неделю фонды на базе биткоина отметились чистым притоком капитала в размере $790 миллионов. Однако эксперты CoinShares отметили замедление поступления средств в эти продукты. Для сравнения, за последние три недели средний еженедельный чистый приток средств у биткоин-ETF составил $1,5 миллиарда.

Продукты на базе Ethereum демонстрируют положительную динамику уже 11 недель подряд. За этот период еженедельный приток капитала в эти фонды составил в среднем 1,6% от AUM, тогда как для биткоин-ETF этот показатель составил 0,8%.

По странам США остаются лидером с чистым притоком средств в размере $1,025 миллиарда. В Швеции, Канаде, Бразилии и Гонконге зафиксирован отток капитала из криптофондов.

В разрезе поставщиков оттоком отличились только две компании — Grayscale Investments и CoinShares. Лидирующую позицию по-прежнему занимает iShares, дочерняя фирма BlackRock.

Волатильность и ончейн-активность биткоина упали до уровней октября 2023 года

Активность в сети биткоина снизилась до минимальных за последние 20 месяцев значений. Об этом сообщает Forklog.

Совокупный объем транзакций в июне упал на 15% по сравнению с маем — уровень октября 2023 года, когда BTC торговался в диапазоне $28 000−35 000.

Вероятная волатильность также снизилась до самых низких отметок почти за два года.

По данным Blockchain, 5 июля в мемпуле было всего около 5 000 необработанных транзакций, впоследствии — 15 000. Это существенно меньше показателей конца 2024 года, когда в очереди ожидалось более 150 000 транзакций — на фоне первого прорыва отметки $100.

«Мемпул биткоина практически пуст. Доля комиссионных доходов майнеров упала ниже процента», — отметил директор по маркетингу Dash Джоэл Валенсуэла.

По его словам, большинство реальных пользователей покинули сеть даже несмотря на рекордные цены. Он охарактеризовал ситуацию как кризисную: биткоин либо станет банкротом, либо превратится в кастодиальный актив под контролем государств и крупных игроков.

Основатель Alphractal Жоау Уэдсон добавил, что пустой мемпул указывает на отсутствие розничного спроса.

«Рост очереди в мемпуле — это сигнал возврата ритейла, ведь больше транзакций означает более высокий спрос на использование сети», — подчеркнул он.

Несмотря на понижение ключевых метрик, Уолл-Стрит продолжает активно инвестировать в цифровое золото.

Совокупный чистый приток в споте биткоин-ETF в США достиг $50 млрд, а объем активов в управлении превысил $137 млрд — это 6,29% рыночной капитализации BTC.

Только за 4 июля ETF-фонды привлекли $601,9 млн.

В июне публичные компании пополнили свои резервы на 65 000 BTC стоимостью около $7 млрд. В общей сложности у них накоплено ~3,47 млн BTC — это 16,5% от всей эмиссии.

Криптоинвесторы вкладывают миллиарды в токенизированные гособлигации США, ища замену стейблкоинам

Криптокомпании и трейдеры активно перераспределяют миллиарды долларов, вкладывая их в токенизированные версии взаимных фондов денежного рынка и казначейских облигаций США. Они ищут более выгодную альтернативу стейблкоинам, которая одновременно будет приносить доход и служит залогом в деривативных сделках. Об этом говорится в материале Financial Times.

По данным аналитической платформы RWA.xyz, общая сумма активов в токенизированных казначейских продуктах США выросла на 80% с начала года, достигнув $7,4 млрд. Особенно быстрый рост наблюдается в фондах BlackRock, Franklin Templeton и Janus Henderson, чьи совокупные активы утроились.

«Стейблкоины были временным решением. Токенизированные фонды — это настоящее соглашение. Трейдеры уже начинают переходить», — заявил генеральный директор FundsDLT Оливье Портенсень.

В отличие от стейблкоинов, не приносящих прибыли, токенизированные денежные фонды обеспечивают доходность и стабильность. Это делает их привлекательными как для хранения средств, так и для использования в качестве залога в сделках с производными инструментами (например, в процентных свопах).

«Токенизация… предоставляет более дешевый и более удобный способ покупать фонды, а ликвидность — выше», — добавил Портенсень.

По данным издания, это особенно актуально в контексте победы президента США Дональда Трампа, поддерживающего криптотрасль. На фоне нового президентства ожидается ускорение модернизации финансовой инфраструктуры посредством блокчейн-решений.

Среди ключевых преимуществ токенизации для финансовой сферы следует отметить:

  • Мгновенное урегулирование транзакций: минуты вместо дней.
  • Снижение затрат на капитал и операционных рисков.
  • Прозрачность и стандартизация учета активов.
  • Снижение риска ошибок и бюрократии.

Компания McKinsey оценила потенциальный рынок токенизированных фондов в $2 триллиона, отмечает FT.

Интерес к токенизированным активам проявляют как криптотрейдеры, так и эмитенты стейблкоинов, которые ищут прибыльные активы для обеспечения своих токенов. К примеру, Sky Money, третий по величине эмитент стейблкоинов, является основным клиентом фонда JTRSY от Janus Henderson ($409 млн).

Институционные инвесторы также тестируют использование токенизированных казначейских облигаций в качестве залога во внебиржевых деривативах.

Журналисты подчеркнули, что в июне 2025 года такие крупные финансовые учреждения, как DRW Trading, Tradeweb, BNP Paribas, Citadel, Goldman Sachs и другие, инвестировали $135 млн в Digital Asset — компанию, создающую блокчейн-инфраструктуру для токенизированных активов.

Японская Metaplanet увеличила свои биткоин-резервы до 15 555 BTC, потратив $239 млн.

Японская инвестиционная компания Metaplanet объявила о приобретении 2205 биткоинов на сумму $238,7 миллиона. Таким образом, общий объем ее криптозервов достиг 15 555 BTC.

Соглашение произошло по средней цене около $108 237 за монету, сообщил CEO компании Саймон Герович. В настоящее время биткоин-резервы Metaplanet оцениваются в $1,7 миллиарда.

По данным портала Bitcointreasuries.net, Metaplanet занимает пятое место среди крупнейших публичных владельцев биткоина. Лидером остается компания Strategy (ранее MicroStrategy), на счетах которой находится 597325 BTC. Этот объем капитала по состоянию на 7 июля 2025 года оценивается более чем в $65 миллиардов.

Согласно последнему отчету, Metaplanet продемонстрировала рост выручки по итогам II квартала. Показатель достиг отметки 1,1 миллиарда иен ($7,6 миллиона), что на 42,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Герович назвал такой рост подтверждением эффективности стратегии компании, основанной на биткоин-стандарте.

В июне Metaplanet объявила обновленную цель — достичь 210 000 BTC в резервах к концу 2027 года. Это эквивалентно почти $23 миллиардам по текущим ценам.

Акции компании не продемонстрировали заметной реакции на новость о новых закупках биткоина. За минувшие сутки ценные бумаги под тикером 3350 подорожали на 0,45%. При этом месячный прирост составил 21,9%, по данным TradingView.

Рыночная капитализация Metaplanet держится на отметке в $6,96 миллиарда.

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Источник: Минфин
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