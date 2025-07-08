Курс валют: доллар в банках подорожал на семь копеек

Во вторник, 8 июля, на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и прибавил 7 копеек в продаже. Евро подешевел на 3 копейки в покупке и прибавил 2 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже прибавил 2 копейки. Евро прибавил 3 копейки в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,07 грн, евро покупают за 48,87 грн, а продают за 49,52 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,65−41,72, евро — 49,30−49,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,86−41,89 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,16−49,18 грн/евро.

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