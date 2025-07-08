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8 июля 2025, 10:45 Читати українською

За полгода украинцы приобрели почти 31,8 тысячи электромобилей

В первом полугодии 2025 года автопарк Украины пополнили 31 753 ед. автотранспортных средств с нулевым уровнем выбросов (BEV). Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Укравтопром.

В первом полугодии 2025 года автопарк Украины пополнили 31 753 ед.
Фото: depositphotos

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Cколько авто купили

  • Легковых — 30763 ед. (+28%)
  • Коммерческих — 987 ед. (+112%)
  • Электробусов — 3 ед. (+200%)

Доля новой техники в регистрациях BEV составила 18% против 20% в прошлом году.

Топ-5 новых электромобилей

  • Byd Song Plus EV — 967 ед.;
  • VW ID.Unyx — 830 ед.;
  • Honda eNS1 — 441 ед.;
  • Zeekr 7X — 402 ед.;
  • Zeekr 001 — 366 ед.

Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей.

  • Tesla Model Y — 2968 ед.;
  • Nissan Leaf — 2853 ед.;
  • Tesla Model 3 — 2670 ед.;
  • Kia Niro EV — 1664 ед.;
  • Hyundai Kona Electric — 1496 ед.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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