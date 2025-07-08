В первом полугодии 2025 года автопарк Украины пополнили 31 753 ед. автотранспортных средств с нулевым уровнем выбросов (BEV). Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Укравтопром.
За полгода украинцы приобрели почти 31,8 тысячи электромобилей
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Cколько авто купили
- Легковых — 30763 ед. (+28%)
- Коммерческих — 987 ед. (+112%)
- Электробусов — 3 ед. (+200%)
Доля новой техники в регистрациях BEV составила 18% против 20% в прошлом году.
Топ-5 новых электромобилей
- Byd Song Plus EV — 967 ед.;
- VW ID.Unyx — 830 ед.;
- Honda eNS1 — 441 ед.;
- Zeekr 7X — 402 ед.;
- Zeekr 001 — 366 ед.
Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей.
- Tesla Model Y — 2968 ед.;
- Nissan Leaf — 2853 ед.;
- Tesla Model 3 — 2670 ед.;
- Kia Niro EV — 1664 ед.;
- Hyundai Kona Electric — 1496 ед.
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Источник: Минфин
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