Samsung Electronics во втором квартале сократил операционную прибыль на 56% в годовом выражении, до примерно 4,6 трлн южнокорейских вон ($3,3 млрд). Об этом пишет Reuters.
Квартальная операционная прибыль Samsung рухнула на 56%
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Детали
Аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне 6,2 трлн вон, по результатам опроса LSEG SmartEstimates.
Снижение прибыли в поквартальном выражении зафиксировано впервые за два года и было связано с ограничениями на поставки продвинутых микрочипов в Китай. В абсолютном выражении операционная прибыль оказалась минимальной за полтора года.
По оценке Samsung, выручка компании в минувшем квартале изменилась слабо и составила 74 трлн вон.
Также компания объявила о программе buyback на 3,9 трлн вон.
С начала 2025 года капитализация Samsung увеличилась на 15%, до 405 трлн вон.
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