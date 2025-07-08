За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 070 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1028610 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 7 июля: 1070 российских оккупантов и 172 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1028610 (+1070) человек
- танков — 10995 (+0) ед
- боевых бронированных машин — 22967 (+4) ед
- артиллерийских систем — 30034 (+41) ед
- РСЗО — 1434 (+2) ед
- средства ПВО — 1192 (+0) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 44230 (+172)
- крылатые ракеты — 3439 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 54456 (+86)
- специальная техника — 3927 (+0)
Источник: Минфин
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