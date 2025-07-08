Ukraine Recovery Conference: ЕБРР готовит ряд соглашений с Украиной

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 июля 2025, 8:37 Читати українською

Ukraine Recovery Conference: ЕБРР готовит ряд соглашений с Украиной

Европейский банк реконструкции и развития на конференции по восстановлению в Риме (Ukraine Recovery Conference) 10−11 июля планирует подписать новые соглашения с Украиной. Речь идет о договоренностях по финансированию проектов распределенной генерации и возобновляемой э/э, покрытию кредитных рисков банков, инвестициям в местную инфраструктуру, сообщила пресс-служба банка.

Европейский банк реконструкции и развития на конференции по восстановлению в Риме (Ukraine Recovery Conference) 10−11 июля планирует подписать новые соглашения с Украиной.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

ЕБРР, выделивший 7,2 миллиарда евро Украине во время войны, пообещал непреклонную поддержку.

«Это был нелегкий год для Украины. Лишь несколько месяцев назад мы надеялись, что это будет конференция по реконструкции, которая состоится после войны, но мы еще не добились этого», — сказала президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Энергетика

Приоритетом ЕБРР в Украине является укрепление энергетической безопасности. Российские атаки серьезно повредили большинство тепловых электростанций страны и около 30 процентов ее гидроэлектростанций, что привело к нарушению почти двух третей общего производства электроэнергии в Украине.

В ответ ЕБРР подпишет URC новые энергетические проекты, сосредоточенные на распределенной генерации и возобновляемых источниках энергии. Вместе с ЕС и другими донорами он также объявит о планах снижения рисков инвестиций в возобновляемую энергетику для привлечения большего частного капитала.

Почти треть финансирования, направленного Банком в Украину во время войны, а именно 2,4 миллиарда евро, была направлена ​​в энергетический сектор.

Поддержка муниципальных инвестиций

Банк также подпишет кредитные, авансовые, грантовые или гарантийные соглашения с несколькими украинскими городами, продолжая решительную поддержку муниципальных инвестиций, помогающих улучшить жизнь людей.

Финансовый сектор

В финансовом секторе ЕБРР разделит риски банков-партнеров относительно некоторых их кредитов, что позволит им предоставлять до 900 миллионов евро новых субкредитов компаниям в критически важных отраслях, таких как агробизнес, производство, фармацевтика, транспорт и логистика, а также заемщикам-заемщикам, стремящимся реализовать проекты.

Это будет включать в себя крупнейший на сегодняшний день механизм распределения рисков портфеля, введенный в Украине, что позволит охватить рекордные компании и укрепить устойчивость частного сектора Украины.

Развитие фондов акций и рынков капитала

Банк также поддерживает развитие фондов акций и рынков капитала, чтобы помочь мобилизовать иностранные инвестиции, необходимые для реконструкции, в соответствии с рекомендациями последнего обзора Международного валютного фонда.

Для развития рынков капитала ЕБРР подпишет Меморандум о взаимопонимании с Национальным банком Украины, Министерством финансов и Комиссией фондового рынка, который поддержит создание более эффективной, вертикально-интегрированной фондовой биржи и клиринговых услуг после проведения торгов.

На конференции URC ЕБРР осуществит акционерные инвестиции в фонд технологий на ранней стадии развития вместе с Международной финансовой корпорацией (IFC). Это часть более широкого портфеля возможностей финансирования на сумму около 100 миллионов евро, направленных на всеобщее привлечение капитала около 600 евро в секторах инфраструктуры, частного капитала и венчурного капитала.

Хартия устойчивости человеческого капитала

Вместе с Министерством экономики ЕБРР разработал Хартию устойчивости человеческого капитала, которая будет представлена ​​на конференции высокого уровня с участием вице-премьер-министра Юлии Свириденко и президента Рено-Бассо.

Редкоземельные элементы и стратегические металлы

Редкоземельные элементы и стратегические металлы будут также в центре внимания после недавнего соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной.

Учитывая рост спроса на графит, используемый в батареях и оборонной отрасли стратегический материал, ЕБРР заявит о своей заинтересованности в поддержке разработки месторождения природного графита в Украине, которое Европейская Комиссия признала стратегическим.

Чтобы помочь в развитии рынка критически важного сырья, ЕБРР начнет второй этап своего проекта по оцифровке бумажного архива геологических данных Украины, чтобы сделать информацию о месторождениях полезных ископаемых более доступной.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами