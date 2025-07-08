Ukraine Recovery Conference: ЕБРР готовит ряд соглашений с Украиной

Европейский банк реконструкции и развития на конференции по восстановлению в Риме (Ukraine Recovery Conference) 10−11 июля планирует подписать новые соглашения с Украиной. Речь идет о договоренностях по финансированию проектов распределенной генерации и возобновляемой э/э, покрытию кредитных рисков банков, инвестициям в местную инфраструктуру, сообщила пресс-служба банка.

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Что известно

ЕБРР, выделивший 7,2 миллиарда евро Украине во время войны, пообещал непреклонную поддержку.

«Это был нелегкий год для Украины. Лишь несколько месяцев назад мы надеялись, что это будет конференция по реконструкции, которая состоится после войны, но мы еще не добились этого», — сказала президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Энергетика

Приоритетом ЕБРР в Украине является укрепление энергетической безопасности. Российские атаки серьезно повредили большинство тепловых электростанций страны и около 30 процентов ее гидроэлектростанций, что привело к нарушению почти двух третей общего производства электроэнергии в Украине.

В ответ ЕБРР подпишет URC новые энергетические проекты, сосредоточенные на распределенной генерации и возобновляемых источниках энергии. Вместе с ЕС и другими донорами он также объявит о планах снижения рисков инвестиций в возобновляемую энергетику для привлечения большего частного капитала.

Почти треть финансирования, направленного Банком в Украину во время войны, а именно 2,4 миллиарда евро, была направлена ​​в энергетический сектор.

Поддержка муниципальных инвестиций

Банк также подпишет кредитные, авансовые, грантовые или гарантийные соглашения с несколькими украинскими городами, продолжая решительную поддержку муниципальных инвестиций, помогающих улучшить жизнь людей.

Финансовый сектор

В финансовом секторе ЕБРР разделит риски банков-партнеров относительно некоторых их кредитов, что позволит им предоставлять до 900 миллионов евро новых субкредитов компаниям в критически важных отраслях, таких как агробизнес, производство, фармацевтика, транспорт и логистика, а также заемщикам-заемщикам, стремящимся реализовать проекты.

Это будет включать в себя крупнейший на сегодняшний день механизм распределения рисков портфеля, введенный в Украине, что позволит охватить рекордные компании и укрепить устойчивость частного сектора Украины.

Развитие фондов акций и рынков капитала

Банк также поддерживает развитие фондов акций и рынков капитала, чтобы помочь мобилизовать иностранные инвестиции, необходимые для реконструкции, в соответствии с рекомендациями последнего обзора Международного валютного фонда.

Для развития рынков капитала ЕБРР подпишет Меморандум о взаимопонимании с Национальным банком Украины, Министерством финансов и Комиссией фондового рынка, который поддержит создание более эффективной, вертикально-интегрированной фондовой биржи и клиринговых услуг после проведения торгов.

На конференции URC ЕБРР осуществит акционерные инвестиции в фонд технологий на ранней стадии развития вместе с Международной финансовой корпорацией (IFC). Это часть более широкого портфеля возможностей финансирования на сумму около 100 миллионов евро, направленных на всеобщее привлечение капитала около 600 евро в секторах инфраструктуры, частного капитала и венчурного капитала.

Хартия устойчивости человеческого капитала

Вместе с Министерством экономики ЕБРР разработал Хартию устойчивости человеческого капитала, которая будет представлена ​​на конференции высокого уровня с участием вице-премьер-министра Юлии Свириденко и президента Рено-Бассо.

Редкоземельные элементы и стратегические металлы

Редкоземельные элементы и стратегические металлы будут также в центре внимания после недавнего соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной.

Учитывая рост спроса на графит, используемый в батареях и оборонной отрасли стратегический материал, ЕБРР заявит о своей заинтересованности в поддержке разработки месторождения природного графита в Украине, которое Европейская Комиссия признала стратегическим.

Чтобы помочь в развитии рынка критически важного сырья, ЕБРР начнет второй этап своего проекта по оцифровке бумажного архива геологических данных Украины, чтобы сделать информацию о месторождениях полезных ископаемых более доступной.