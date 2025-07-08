Швейцария выделит на восстановление Украины 5 млрд франков

Швейцария решила выделить на восстановление Украины 5 млрд франков. Помощь окажут в течение следующих лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

В Киеве президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Национального совета Федерального собрания Швейцарии Маей Риникер.

«Я считаю, что это важные сигналы в столь сложный для людей период — видеть лидеров стран, сторонников, наших партнеров, которые нас поддерживают. И видеть их не только в столице, поэтому мы очень высоко ценим это», — подчеркнул Зеленский.

Глава украинского государства поблагодарил за поддержку гуманитарного разминирования Украины, а также финансовую помощь, «в том числе и решение выделить 5 млрд швейцарских франков на восстановление Украины в течение следующих лет».