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7 июля 2025, 19:41 Читати українською

В Украине пока не планируют вводить четырехдневную рабочую неделю

Пока в ряде европейских стран активно экспериментируют с введением четырехдневной рабочей недели, в Украине в условиях военного положения такая дискуссия не актуальна. Более того, действующее законодательство позволяет увеличивать продолжительность рабочего времени до 60 часов в неделю. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщает Государственная служба занятости.

Пока в ряде европейских стран активно экспериментируют с введением четырехдневной рабочей недели, в Украине в условиях военного положения такая дискуссия не актуальна.

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Европейский тренд на сокращение

Идея сокращенной рабочей недели набирает популярность в мире. Такие страны, как Исландия, Германия, Бельгия, Великобритания, Испания и другие, уже внедряют эту модель в отдельных отраслях. В начале месяца соответствующий эксперимент стартовал и в Польше.

Лидером движения остается Исландия, где, по имеющимся данным, до 90% населения уже работает по сокращенному графику. В Германии после успешного пилотного проекта 60% компаний-участниц сохранили четырехдневную рабочую неделю для большинства своих сотрудников. Бельгия же разрешила своим работникам перейти на сжатый график — четыре дня по 10 часов.

Ситуация в Украине

В Украине на законодательном уровне четырехдневная рабочая неделя не предусмотрена. Согласно Кодексу законов о труде, стандартная продолжительность рабочей недели составляет 40 часов. В условиях военного положения этот лимит на объектах критической инфраструктуры может быть увеличен до 60 часов, а праздничные дни считаются обычными рабочими.

Как пояснила заместитель начальника управления Государственной службы занятости Евгения Подлесная, в настоящее время в стране отсутствуют законодательные инициативы по сокращению рабочей недели. В то же время на рынке труда существуют вакансии с гибкими условиями, в частности с неполным рабочим временем. По ее данным, сейчас в базе службы есть 876 таких вакансий в различных сферах с зарплатой от минимальной до 60 тыс. гривен.

Производительность против благосостояния: опыт компаний

Опыт внедрения четырехдневной рабочей недели неоднозначен. Например, украинская ИТ-компания Brighta, которая проводила такой эксперимент в 2019 году, сначала отметила, что сотрудники стали счастливее, а уровень выгорания снизился. Однако впоследствии в некоторых направлениях производительность упала, и компания была вынуждена пересмотреть свой подход.

Подобные результаты наблюдаются и в других странах. Многие компании отмечают, что, несмотря на улучшение самочувствия сотрудников, производительность труда часто снижается, особенно в сферах с почасовой оплатой, в производстве и секторе услуг. Лучше всего такой график подходит для ИТ, креативных и аналитических профессий.

Почему это важно

Пока в ЕС обсуждают постиндустриальные модели труда, ориентированные на благосостояние работника, Украина вынуждена жить в парадигме «экономики тотальной войны», где приоритетом является максимальная мобилизация всех ресурсов, а трудовое законодательство становится значительно более жестким.

Дискуссия о четырехдневной рабочей неделе в Украине пока является чисто теоретической, но она важна для формирования видения будущего. Она определяет ориентир, к которому может стремиться украинский рынок труда после завершения войны в рамках своей евроинтеграции.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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