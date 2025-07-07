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7 июля 2025, 19:13 Читати українською

ИИ и DeepTech доминируют среди «единорогов», общая оценка которых достигла $4,9 трлн — Barclays

Глобальная экосистема частных компаний-«единорогов» продолжает расти, а их совокупная оценка превысила $4,9 трлн. Новыми лидерами, которые быстрее всего достигают миллиардной капитализации, стали стартапы в сферах искусственного интеллекта (ИИ) и глубоких технологий (DeepTech). Об этом в понедельник, 7 июля, пишет Investing.com со ссылкой на исследование британского банка Barclays.

Глобальная экосистема частных компаний-«единорогов» продолжает расти, а их совокупная оценка превысила $4,9 трлн.

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Основные тенденции и зрелые сектора

Согласно отчету, венчурные инвесторы смещают свое внимание на компании, которые либо интегрируют в свои продукты ИИ, либо уже имеют прибыльные и зрелые бизнес-модели.

Аналитики банка отмечают, что признаки зрелости и инноваций демонстрируют несколько ключевых направлений: ИИ, программное обеспечение как услуга (SaaS), биофармацевтика, медицинские технологии, электронная коммерция, финтех, технологии для цепочек поставок и кибербезопасность. В то же время такие сектора, как климатические и мобильные технологии, были описаны как «относительно менее устоявшиеся».

Активность «выходов» и давление на оценку

В отчете указывается на рост активности так называемых «выходов» — продажи компаний стратегическим инвесторам или их выхода на публичный фондовый рынок (IPO). Это рассматривается как ключевой катализатор для более широкого внедрения технологий, разрабатываемых «единорогами».

В то же время в Barclays признают, что хотя медианные оценки частных компаний остаются высокими, при публичных размещениях они часто сталкиваются с давлением в сторону снижения стоимости.

Ограниченная прозрачность данных

Аналитики банка также обращают внимание на ограниченную прозрачность рынка. В отчете отмечается, что 60% компаний-«единорогов» не раскрывали свою оценку в течение последних двух лет, что затрудняет полный анализ. Несмотря на это, отчет указывает на восходящий оптимизм среди инвесторов относительно дальнейшего роста сектора.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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