НБУ в июне оштрафовал два банка и 21 финкомпанию за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины в июне 2025 года применил меры воздействия к двум банкам и двадцати одному небанковскому финансовому учреждению за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного регулирования. В целом меры коснулись 23 участников рынка. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщила пресс-служба Национального банка.

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Большие штрафы для банков

Наибольшие штрафы получили два банка за системные нарушения в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов.

АО «КРИСТАЛБАНК» было оштрафовано на 20,3 млн грн. Основная причина — ненадлежащая организация первичного финансового мониторинга, что привело к ряду других проблем, в частности, в проверке клиентов (включая члена семьи политически значимого лица), управлении рисками и предоставлении информации инспекционной группе НБУ.

АО «АБ «РАДАБАНК» получило штраф в размере 15 млн грн за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода и недостатки в процедуре надлежащей проверки новых и существующих клиентов.

Нарушения в небанковском секторе

Среди небанковских учреждений самый большой штраф получила страховая компания «УЛЬТРА АЛЬЯНС» — 5,7 млн грн за аналогичные системные нарушения в сфере финмониторинга, в частности, за ненадлежащую работу с высокорисковыми клиентами, связанными с государством-агрессором.

Ряд других компаний получили меньшие штрафы. Например, две финансовые компании были оштрафованы на 200 тыс. грн каждая за нарушение правил работы пунктов обмена валют, связанные с неисправностью систем видеонаблюдения. Еще шесть компаний получили штрафы по 51 тыс. грн за непредставление или несвоевременное представление отчетности в НБУ.

Письменные предупреждения

Кроме штрафов, Нацбанк применил и более мягкие меры воздействия. Письменные предупреждения получили, в частности, оба упомянутых банка, а также еще 11 ломбардов и финансовых компаний, преимущественно за нарушение сроков представления отчетности.