К закрытию межбанка, 7 июля, курс доллара вырос на 14 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже. Евро подорожало на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.
Курс валют: доллар в банках продается по 42 гривны
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 7 июля
|
Закрытие 7 июля
|
Изменения
|
41,72/41,76
|
41,86/41,89
|
14/13
|
49,06/49,09
|
49,13/49,15
|
7/6
Официальный курс: На вторник, 8 июля, НБУ установил такой курс гривны в паре с долларом: 41,7975. Это на 7 копеек больше, чем в понедельник (41,7341). В то же время курс гривны в паре с евро на вторник был установлен на отметке — 49,0285, что на 9 копеек меньше, чем в понедельник (49,1210).
Средний курс на наличном рынке: 41,50−42,00 грн/доллар, 49,00−49,50 грн/евро. В частности, в ПУМБе продажа доллара осуществляется по 42,10, а в Приватбанке по 41,99.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,65−41,70, евро — 49,27−49,45 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии