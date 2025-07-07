Курс валют: доллар в банках продается по 42 гривны

К закрытию межбанка, 7 июля, курс доллара вырос на 14 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже. Евро подорожало на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 7 июля Закрытие 7 июля Изменения доллар 41,72/41,76 41,86/41,89 14/13 евро 49,06/49,09 49,13/49,15 7/6

Официальный курс: На вторник, 8 июля, НБУ установил такой курс гривны в паре с долларом: 41,7975. Это на 7 копеек больше, чем в понедельник (41,7341). В то же время курс гривны в паре с евро на вторник был установлен на отметке — 49,0285, что на 9 копеек меньше, чем в понедельник (49,1210).

Средний курс на наличном рынке: 41,50−42,00 грн/доллар, 49,00−49,50 грн/евро. В частности, в ПУМБе продажа доллара осуществляется по 42,10, а в Приватбанке по 41,99.

Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,65−41,70, евро — 49,27−49,45 грн.

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