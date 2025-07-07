Украинцы теряют интерес к покупке новостроек, а рынок аренды бьет рекорды — исследование

Маркетплейс проверенной недвижимости DIM .RIA обнародовал новую аналитику рынка жилья в Украине за июнь 2025 года. Исследование охватывает первичный и вторичный рынки, а также сегмент аренды.

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Первичный рынок: стабильные цены и понижение спроса

Предложение

В июне работали 80% отделов продаж новостроек. За месяц введено в эксплуатацию 4 новостройки (7 секций) — во Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской и Полтавской областях.

Цены

Цены на первичном рынке в большинстве регионов демонстрируют стабильность: цены за месяц колебались в пределах нескольких процентов Киев удерживает лидерство по стоимости квадратного метра — $1 407/м².

Спрос

Интерес к новостройкам снизился почти во всех регионах. Наибольшее падение зафиксировано в Черниговской (-27%) и Волынской (-25%) областях.

Вторичный рынок: цены растут, спрос тоже

Предложение

Наибольшее увеличение количества объявлений о продаже вторичного жилья в июне наблюдалось в Сумской и Черниговской областях, а также в Киеве. В западных регионах страны в течение месяца зафиксировано падение предложения.

Цены

По данным маркетплейса DIM.RIA на протяжении июня стоимость вторичного жилья продолжает расти почти по всей Украине.

Самое дорогое жилье — в столице: стоимость однокомнатной квартиры в Киеве достигает $93,3 тыс. В разрезе районов Печерский остается самым дорогим (более $140 тыс.), а Деснянский — самым доступным ($50 тыс.).

Спрос

Значительная вспышка спроса на вторичную недвижимость зафиксирована в Тернопольской (+35%), Сумской (+28%) и Ивано-Франковской (+13%) областях.

Рынок аренды: спрос бьет рекорды

Предложение

По данным аналитиков DIM.RIA в июне рынок аренды продолжает демонстрировать значительные отличия между западными, центральными и прифронтовыми регионами.

Больше новых объявлений появилось в Сумской (+79%) и Черниговской (+60%) областях. Однако по количественным показателям эти регионы имеют одни из самых низких предложений на рынке.

Зато в Запорожской и Волынской областях в июне количество предложений уменьшилось на 22%. В Киеве падение составило 3% по сравнению с маем.

Цены

Киев традиционно остается самым дорогим городом для аренды: средняя стоимость в июне составила 18,4 тыс. грн.

В большинстве регионов Украины цены на аренду колеблются в пределах нескольких процентов, исключения — Полтавская, Запорожская, Николаевская (рост на 7%), Кировоградская (-27%), Закарпатская (-8%) области.

Спрос

В июне пользователи еще более активно искали недвижимость в аренду: согласно данным аналитического центра DIM.RIA заинтересованность наблюдается абсолютно во всех областях Украины.