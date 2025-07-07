Гривна укрепляется в паре с евро: НБУ установил курсы на вторник

Национальный банк установил новые курсы гривны к евро, доллару и польскому злотому. По сравнению с понедельником, украинская валюта немного укрепилась. Об этом свидетельствуют данные НБУ за 7 июля.

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На вторник, 8 июля, НБУ установил такой курс гривны в паре с долларом: 41,7975. Это на 7 копеек меньше, чем в понедельник (41,7341).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс гривны в паре с евро на вторник был установлен на отметке — 49,0285, что на 9 копеек меньше, чем в понедельник (49,1210).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на вторник, 8 июля, установил такой курс гривны к польскому злотому: 11,5424. Это на 3 копейки меньше (в понедельник курс был 11,5665).

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