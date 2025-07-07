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7 июля 2025, 16:53 Читати українською

Испанский банк BBVA запустил услуги по торговле и хранению криптоактивов

Один из крупнейших банков в Испании — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) — запустил услуги по торговле и хранению криптоактивов для всех клиентов. Пока сервис поддерживает только биткоин и Ethereum, пишет Incrypted.

Один из крупнейших банков в Испании — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) — запустил услуги по торговле и хранению криптоактивов для всех клиентов.
Фото: bufetesalmeron.com

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Что известно

BBVA подал соответствующую заявку в Национальную комиссию по рынку ценных бумаг Испании (CNMV) в марте 2025 года. Тогда же стало известно, что сервис будет встроен в мобильное приложение банка.

Глава розничного банкинга BBVA в Испании Гонсало Родригес подтвердил:

«Мы хотим облегчить нашим розничным клиентам в Испании инвестирование в криптоактивы с помощью простого и доступного цифрового решения на их мобильном телефоне. Наша цель — поддержать их в изучении цифровых активов, подкрепленных силой и безопасностью такого банка, как BBVA».

Банк не полагается на сторонних поставщиков услуг. Организация использует свою инфраструктуру.

На текущем этапе розничные клиенты BBVA могут покупать, хранить и торговать в мобильном приложении только биткоином и Ethereum. Однако позже количество поддерживаемых активов обещают расширить.

Напомним

До этого BBVA запустил аналогичные услуги в Швейцарии и Турции. Согласно релизу, цель компании — предоставить клиентам лучшие инвестиционные и транзакционные решения.

BBVA в целом поддерживает криптовалютную сферу. В частности, банк рекомендует своим клиентам выделить под них от 3 до 7% портфеля.

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Источник: Минфин
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