Стратегия биткоин-резервов может быстро утратить актуальность — аналитик Glassnode

Популярная стратегия, по которой компании накапливают биткоины в своих корпоративных резервах, может оказаться краткосрочной тенденцией, а ее жизненный цикл — значительно короче, чем ожидает большинство инвесторов. Такое мнение высказал ведущий аналитик Glassnode Джеймс Чек.

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Не соревнование, а устойчивая стратегия

По его словам, рынок переходит в новую фазу, где простой факт накопления биткоинов уже не будет достаточным для успеха компании. Ключевым фактором становится наличие устойчивой бизнес-модели, способной поддерживать эту стратегию в долгосрочной перспективе.

«Речь не о соревновании, у кого больше. Речь о том, насколько серьезным и устойчивым является ваш продукт и стратегия, чтобы поддерживать накопление», — отметил Чек.

По его мнению, «случайным игрокам», которые начали покупать биткоин только на волне популярности, будет все сложнее удерживать высокую оценку своих акций без четкой ниши и долгосрочного видения.

Пережить «криптозиму»

Джеймс Чек также добавил, что хотя розничные спекулянты активно покупают акции таких компаний, их финансовый ресурс ограничен. Он противопоставил новых игроков компании MicroStrategy, которая, по его мнению, имеет значительно больший запас прочности.

«Я считаю, что лишь несколько компаний смогут реализовывать эту стратегию достаточно долго, чтобы пережить криптозиму», — подытожил он.

Что такое «криптозима» и почему ее боятся инвесторы

«Криптозима» — это сленговый термин, который используется для описания длительного медвежьего рынка в криптоиндустрии. Этот период характеризуется:

Резким и затяжным падением цен: Стоимость основных криптовалют, таких как биткоин, может упасть на 80% и более от своих исторических максимумов.

Снижением торговой активности: объемы торгов на биржах значительно сокращаются.

Потерей интереса: исчезает ажиотаж в СМИ и среди розничных инвесторов.

Исторически рынок пережил несколько таких «зим», в частности в 2018—2019 и 2022−2023 годах. В эти периоды многие криптовалютные проекты и компании, не имевшие устойчивой бизнес-модели или достаточного финансирования, обанкротились. Именно поэтому способность «пережить криптозиму» считается главным тестом на жизнеспособность для любого проекта в этой сфере.