Пять крупнейших фармритейлеров Украины уплатили 4,5 млрд в бюджет

Пять крупнейших фармритейлеров Украины — Сеть Аптек «АНЦ», «Подорожник», «Аптека 9−1−1», Аптека «Желаем здоровья» и «Аптека Доброго Дня», входящих в Аптечную профессиональную ассоциацию Украины (АПАУ), запустили масштабные социальные и благотворительные мероприятия. В общей сложности они уплатили 4,5 млрд в бюджет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую статистику.

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Полномасштабная война побудила украинские аптечные сети переосмыслить свою роль в обществе. Одним из таких проектов стали мобильные аптечные пункты (МАПы), которые возят лекарства в отдаленные и прифронтовые села.

Такие «аптеки на колесах» работают в Харьковской, Херсонской, Сумской, Киевской, Одесской, Ровенской и Волынской областях, где часто единственный способ получить необходимые медикаменты.