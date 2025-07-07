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7 июля 2025, 14:24 Читати українською

Пять крупнейших фармритейлеров Украины уплатили 4,5 млрд в бюджет

Пять крупнейших фармритейлеров Украины — Сеть Аптек «АНЦ», «Подорожник», «Аптека 9−1−1», Аптека «Желаем здоровья» и «Аптека Доброго Дня», входящих в Аптечную профессиональную ассоциацию Украины (АПАУ), запустили масштабные социальные и благотворительные мероприятия. В общей сложности они уплатили 4,5 млрд в бюджет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую статистику.

Пять крупнейших фармритейлеров Украины — Сеть Аптек «АНЦ», «Подорожник», «Аптека 9−1-1», Аптека «Желаем здоровья» и «Аптека Доброго Дня», входящих в Аптечную профессиональную ассоциацию Украины (АПАУ), запустили масштабные социальные и благотворительные мероприятия.
Фото: depositphotos

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Полномасштабная война побудила украинские аптечные сети переосмыслить свою роль в обществе. Одним из таких проектов стали мобильные аптечные пункты (МАПы), которые возят лекарства в отдаленные и прифронтовые села.

Такие «аптеки на колесах» работают в Харьковской, Херсонской, Сумской, Киевской, Одесской, Ровенской и Волынской областях, где часто единственный способ получить необходимые медикаменты.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 июля 2025, 14:49
#
Да не может быть!!!
Уважаемая редакция, в феврале, вы, размещали «помойные» заявления ряда «депутатов» и одновременно предоставляли возможность всем местным «патриотам» выливать на военно политическое руководство Украины , ведра грязи по поводу решения Каб Мина связанное с «регулированием» цен на лекарства.
И что? А теперь вы поменяли «риторику» ?
А где данные для сравнения с показателями 2024 года?
Спасибо, уважаемая редакция за отличную работу!!!
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 июля 2025, 15:06
#
А что там с бензином на заправках, появился?
Напомнить вам как с вашего ресурса «летели» новости о том что бензина с 1 марта НЕ БУДЕТ?
И как «патриоты» которых вы крышуете, выливали «грязь» по этому поводу?
Модератор України 17 лютого 2025, 18:08

Ніна Южаніна: 1 березня 2025 року робота всіх АЗС може бути зупинена❗

Причина — з 1 березня можна використовувати тільки РРО, що формують фіскальні чеки за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну № 601…
…Бо бездіяльність влади відчує кожен❗


…так что , уважаемая редакция, вы лично ..відчули бездіяльність влади???
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