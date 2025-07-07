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7 июля 2025, 14:01 Читати українською

НБУ ввел в обращение новую монету — «Українська бавовна. БПЛА Vampire»

7 июля в обращение вышла новая монета из серии «Вооруженные Силы Украины», логически продолжающая это тематическое направление. Это — памятная монета «Українська бавовна. БПЛА «Vampire», посвященная мощному многоцелевому дрону Vampire. Об этом говорится в сообщении НБУ.

7 июля в обращение вышла новая монета из серии «Вооруженные Силы Украины», логически продолжающая это тематическое направление.

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Как выглядит памятная монета

На ее аверсе изображена изуродованная поверхность земли с характерными кратерами от взрывов. В левой части композиции размещены шанци, что подчеркивает оборонительный характер сопротивления. Справа — подбитый пылающий вражеский танк, символизируя успешное уничтожение вражеской техники. Над этой динамичной картиной поля боя в полете завис силуэт дрона Vampire.

На реверсе монеты изображен гексакоптер Vampire в ключевой момент выполнения боевого задания — в полете при сбросе боеприпаса. Фоном служит стилизованное облако с молниями, символизирующими мощь, скорость и неотвратимость ударов, наносимых этим беспилотником. В верхней части монеты — надпись VAMPIRE.

Дизайн монеты создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Номинал монеты — 5 гривен, тираж — до 75 000 штук (в сувенирной упаковке).

Как приобрести

С 8 июля 2025 года памятную монету «Українська баововна. БПЛА Vampire» можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Реализация этой монеты банками-дистрибьюторами (перечень которых указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка) будет осуществляться постепенно, по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+30
antibiotik1
antibiotik1
7 июля 2025, 14:10
#
А можна монету травень шашлики 2022? або — гiрше вже не будет? або — нi переговорам с рф. Хочется что-то такое, потужное а не это все
+
+15
YevgenMuza
YevgenMuza
7 июля 2025, 14:12
#
Або монету «яйця по 17 грн.»
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