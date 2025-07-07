Ослабление доллара на 10% приведет к росту инфляции США на 0,3 пункта — прогноз

Падение курса доллара США на 10% приведет к дополнительному росту инфляции в США на 0,3 процентного пункта. Этот фактор усилит уже существующее инфляционное давление, вызванное торговыми пошлинами, ценами на нефть и ограничениями иммиграции. Об этом говорится в аналитическом обзоре компании Apollo Global Management.

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Консенсус по росту инфляции

Аналитики отмечают, что в ближайшие месяцы стоит ожидать дальнейшего роста инфляции. Этот прогноз разделяют как эксперты рынка, так и сама Федеральная резервная система США.

В отчете отмечается, что на фоне существующих проинфляционных факторов, таких как пошлины и цены на энергоносители, ослабление национальной валюты станет дополнительным фактором, который будет толкать цены вверх.

Как ослабление доллара влияет на инфляцию

Эта экономическая связь называется эффектом переноса обменного курса (exchange rate pass-through). Он работает по следующему принципу:

Когда доллар США слабеет, иностранные товары автоматически становятся дороже для американских потребителей и бизнеса. Например, если европейский товар стоит 100 евро, при курсе $1,10 за евро его цена для американца составляет $110. Если доллар ослабнет и курс станет $1,20 за евро, тот же товар будет стоить уже $120.

Это касается не только готовой продукции (электроники, автомобилей), но и сырья и комплектующих, которые американские компании закупают за рубежом. Рост стоимости импорта вынуждает производителей поднимать цены на свою конечную продукцию. Таким образом, ослабление национальной валюты напрямую «импортирует» инфляцию в страну, что отражается в росте индекса потребительских цен (CPI).