Что будет с курсом доллара до конца 2025 года

Связь между процентной ставкой Федеральной резервной системы и курсом доллара остается ключевым фактором, определяющим динамику валютных рынков. Однако в 2025 году классическая формула — выше ставка, крепче доллар — начала давать сбои. Несмотря на сохранение ставки на уровне 4.25−4.50% в течение четырех заседаний подряд, доллар с начала года ослаб примерно на 15%, продемонстрировав крупнейшее падение с 1970х годов. Причины этого заключаются не только в ожиданиях скорого разворота политики ФРС, но и в нарастающем бюджетном дефиците США, нестабильной торговой политике и растущем политическом давлении на регулятора.

К началу июля 2025 года, отмечают аналитики XFINE, практически все ведущие инвестиционные банки пересмотрели свои прогнозы по действиям ФРС. Goldman Sachs ожидает три понижения ставки — в сентябре, октябре и декабре — по 25 базисных пунктов каждое. Citigroup и UBS предполагают, что ставка может быть снижена на 75−100 пунктов уже до конца текущего года, в зависимости от темпов охлаждения рынка труда и инфляции. Руководители региональных резервных банков также осторожно сигнализируют о возможности смягчения политики осенью, хотя формально риторика ФРС остается сдержанной. Тем не менее, рынок закладывает в цены начало нового цикла снижения в третьем квартале, что неминуемо оказывает давление на доллар.

Дополнительным фактором, ослабляющим доллар, стало намерение администрации США ввести с 9 июля серию новых торговых пошлин, охватывающих более 100 стран. Это вызвало волну критики со стороны международных партнеров и усилило опасения инвесторов относительно перспектив глобальной торговли. В то же время президент Дональд Трамп усилил давление на главу ФРС Джерома Пауэлла, публично призывая его к агрессивному снижению ставки. Такие сигналы усиливают опасения по поводу подрыва независимости американского регулятора, что само по себе является фактором, способным спровоцировать отток капитала из долларовых активов.

На этом фоне ведущие аналитические центры и банки обновили свои прогнозы по основным валютным парам. Согласно июльскому опросу агентства Reuters, подавляющее большинство стратегов ожидают продолжения ослабления доллара в ближайшие 12 месяцев. По подсчетам экспертов брокерской компании XFINE, прогноз по паре EUR/USD в среднем находится в диапазоне 1.18−1.20 к середине 2026 года, а в отдельных сценариях может достичь 1.22. Британский фунт, согласно расчетам TD Economics и HSBC, укрепится до 1.38−1.42 долларов, а японская иена, несмотря на пока мягкую политику Банка Японии, имеет потенциал роста к уровням в районе 150 за доллар. Особенно высокий интерес инвесторов вызывает евро, который на фоне стабилизации политики ЕЦБ и оттока средств из долларовых активов может в среднесрочной перспективе стать главным бенефициаром изменения глобального валютного баланса.

Долгосрочные ориентиры также смещаются не в пользу доллара. Deutsche Bank, UBS и BNP Paribas предполагают, что к 2030 году пара EUR/USD может достичь уровней в зоне 1.30, особенно если давление на бюджет США продолжит нарастать. Бюджетный дефицит уже превысил $3.3 триллиона и, по прогнозам казначейства, может расти дальше на фоне новых программ финансирования инфраструктуры и обороны. Это создает устойчивый инфляционный фон и ослабляет аргументы в пользу сильного доллара. Кроме того, геополитическая напряженность, включая новые пошлины и возможные торговые войны, подрывает статус доллара как универсального защитного актива.

Стоит отметить, что помимо ожиданий по ставке и фискального давления на доллар, ключевую роль играет и изменение глобальных потоков капитала. Китай, Индия, Саудовская Аравия и другие крупные экономики продолжают политику дедолларизации, наращивая расчеты в нацвалютах и диверсифицируя резервы в сторону золота, евро и юаня. Это снижает структурный спрос на доллар в международных расчетах, особенно в развивающемся мире. В этих условиях даже временное сохранение ставки ФРС на текущем уровне не способно кардинально изменить тренд.

Таким образом, отмечают в XFINE, несмотря на сдержанную официальную риторику ФРС, рынок уже живет в логике скорого разворота. Давление со стороны администрации, замедление экономики, растущий дефицит и внешнеторговые риски — все это указывает на то, что доллар вступает в фазу системного ослабления. Если до конца года ставка действительно будет снижена хотя бы дважды, курс EUR/USD, вероятнее всего, может закрепиться выше 1.20. Фунт и йена также получат поддержку, а индекс доллара (DXY) опустится к отметке 90.0.

Эти процессы происходят на фоне более широкой трансформации мировой финансовой архитектуры, где доллар постепенно теряет статус безальтернативной валюты. Сценарий разворота ставки и ослабления доллара, судя по текущим оценкам, уже становится базовым — и именно он будет определять поведение рынков во втором полугодии 2025 и далее.

Аналитический отдел XFINE