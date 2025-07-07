Курс валют: доллар и евро подешевели в банках

В понедельник, 7 июля, на наличном рынке курс доллара потерял 2 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро подешевел на 20 копеек в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке потерял 3 копейки, а в продаже 1 копейку. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,43−41,99 грн., евро покупают за 48,80 грн, а продают за 49,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,62−41,69, евро — 49,35−49,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,72−41,76 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,06−49,09 грн/евро.

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