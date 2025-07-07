Пенсионный фонд за первое полугодие получил 285,7 миллиарда гривен поступлений от ЕСВ

В Пенсионный фонд Украины в январе — июне 2025 года поступило 285,7 миллиарда гривен от единого социального взноса (ЕСВ), что на 35,9 миллиарда гривен больше планового показателя. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на ПФУ.

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Сколько поступило в фонд

Согласно обнародованным оперативным данным, в январе — июне 2025 года в бюджет Пенсионного фонда фактически поступило 285,7 миллиарда гривен от уплаты единого социального взноса, распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование. В частности, в июне — 52 миллиарда гривен.

Отмечается, что собственные доходы Пенсионного фонда (часть социального взноса и другие платежи) за шесть месяцев составили 303,0 миллиарда гривен, что на 54 миллиарда гривен больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Кроме того, из государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат за указанный период были перечислены 100 миллиардов гривен (-23,6 миллиарда гривен до показателей 2024 года).

На выплату жилищных субсидий и льгот в ПФУ поступило 24,9 миллиарда гривен, на выплаты по программе общегосударственного социального страхования — 20,4 миллиарда гривен.

Также с 1 января 2025 года Пенсионный фонд осуществляет назначение и выплату компенсации расходов за временное безвозмездное размещение внутренне перемещенных лиц. В январе-июне на эти выплаты ПФУ направил 0,3 миллиарда гривен.