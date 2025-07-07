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7 июля 2025, 10:47 Читати українською

Евро стабильное на фоне ожидания тарифных решений США

Курс евро в пятницу оставался практически неизменным, торгуясь чуть ниже отметки $1,18 в паре с долларом. Европейская валюта удерживается вблизи своего максимального уровня с августа 2021 года, поскольку инвесторы ожидают ясности в отношении будущих тарифных мер со стороны администрации США. Об этом 7 июля пишет Trading Economics.

Курс евро в пятницу оставался практически неизменным, торгуясь чуть ниже отметки $1,18 в паре с долларом.

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Тарифная неопределенность

Ожидается, что президент США Дональд Трамп сегодня отправит около двенадцати официальных «тарифных писем» торговым партнерам. Однако пока остается неясным, будут ли среди получателей страны Европейского Союза.

Между тем министр торговли США Говард Лутник подтвердил, что введение более широкого пакета пошлин, которое первоначально планировалось на 9 июля, теперь будет отложено до 1 августа. Это дает рынкам временное облегчение, но в то же время продлевает период неопределенности для импортеров.

Политика Европейского центрального банка

На фоне монетарной политики рынки пока ожидают только одного дополнительного снижения процентной ставки от Европейского центрального банка (ЕЦБ) в этом году. Представители ЕЦБ сигнализировали, что на заседании в этом месяце ставки, вероятно, останутся без изменений.

Такая пауза ожидается после восьми последовательных снижений ставок, которые произошли с июня 2024 года. Учитывая, что инфляция в еврозоне в настоящее время соответствует целевому показателю в 2%, политики занимают осторожную позицию на фоне глобальной торговой напряженности и недавнего укрепления курса евро.

Почему это важно

Стабильность курса евро на многолетних максимумах свидетельствует о том, что рынок находится в состоянии напряженного ожидания. Инвесторы оказались между двумя противоположными силами: с одной стороны, «ястребиная» пауза со стороны ЕЦБ, который не спешит дальше снижать ставки, что поддерживает евро. С другой — огромная неопределенность в отношении торговой политики США, которая может нанести ущерб европейской экономике.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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