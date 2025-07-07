В течение июня украинский автопарк пополнили около 20 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с июнем 2024 года, спрос на такие авто увеличился на 7%, сообщает Укравтопром.
Украинцы покупают больше «беушек»: импорт подержанных авто вырос на 7% в июне
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Какие авто выбирают
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%.
- электромобили — 23%;
- дизельные — 21%;
- гибриды — 5%;
- авто с ГБО — 3%.
Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
Топ — 10 самых популярных моделей месяца
- VW Golf — 985 ед.;
- Renault Megane — 698 ед.;
- Skoda Octavia — 652 ед.;
- VW Tiguan — 634 ед.;
- Tesla Model Y — 567 ед.;
- Audi Q5 — 560 ед.;
- Nissan Rogue — 520 ед.;
- Tesla Model 3 — 513 ед.;
- Nissan Leaf — 468 ед.;
- VW Passat — 451 ед.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в июне на украинские номера, составляет 8,8 года.
Всего с начала года украинцы приобрели 113,4 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2024 г.
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Источник: Минфин
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