Украинцы покупают больше «беушек»: импорт подержанных авто вырос на 7% в июне

В течение июня украинский автопарк пополнили около 20 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с июнем 2024 года, спрос на такие авто увеличился на 7%, сообщает Укравтопром.

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Какие авто выбирают

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%.

электромобили — 23%;

дизельные — 21%;

гибриды — 5%;

авто с ГБО — 3%.

Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

Топ — 10 самых популярных моделей месяца

VW Golf — 985 ед.;

Renault Megane — 698 ед.;

Skoda Octavia — 652 ед.;

VW Tiguan — 634 ед.;

Tesla Model Y — 567 ед.;

Audi Q5 — 560 ед.;

Nissan Rogue — 520 ед.;

Tesla Model 3 — 513 ед.;

Nissan Leaf — 468 ед.;

VW Passat — 451 ед.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в июне на украинские номера, составляет 8,8 года.