За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 100 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1027540 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 6 июля: 1 100 российских оккупантов, 3 танка и 233 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1027540 (+1100) человек
- танков — 10995 (+3) ед
- боевых бронированных машин — 22963 (+7) ед
- артиллерийских систем — 29993 (+33) ед
- РСЗО — 1432 (+2) ед
- средства ПВО — 1192 (+0) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 44058 (+233)
- крылатые ракеты — 3439 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 54370 (+118)
- специальная техника — 3927 (+2)
Источник: Минфин
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