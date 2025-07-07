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7 июля 2025, 8:36 Читати українською

Секретная служба США накопила $400 млн конфискованной криптовалюты

Глобальный центр расследований и операций Секретной службы США (GIOC) за последние годы изъял цифровые активы на сумму около $400 млн. Об этом пишет Bloomberg.

Глобальный центр расследований и операций Секретной службы США (GIOC) за последние годы изъял цифровые активы на сумму около $400 млн.
Фото: bloomberg

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Что известно

Большая часть активов ведомства хранится в одном холодном кошельке, что делает его одним из крупнейших в мире.

Агентство сформировало свой криптофонд в результате ряда расследований. Специалисты GIOC отслеживали средства с помощью инструментов с открытым исходным кодом, блокчейн-анализа и других методов.

Связанные с цифровыми валютами мошенничества являются причиной значительной доли ущерба от интернет-преступлений в США.

Потери от криптоскамов

За 2024 год американцы потеряли в результате криптоскамов $9,3 млрд — более половины от общего показателя в $16,6 млрд.

Существенная часть ущерба приходится на пожилых людей, которые потеряли почти $2,8 млрд в основном на фиктивных инвестиционных сайтах.

В подобных схемах жертву заманивают возможностями прибыльных вложений в криптовалюту через онлайн-общение. Первые депозиты приносят скромный, но устойчивый доход. Когда воодушевленный клиент увеличивает сумму инвестиций, зачастую за счет заемных средств, площадка закрывается и баланс клиента исчезает.

С данной схемой связано крупнейшее в истории GIOC изъятие более $225 млн в стейблкоинах USDT от Tether.

В одном из таких случаев следователи ведомства определили доменное имя, зарегистрированное организаторами скама, воспользовавшись кратковременным сбоем в VPN.

В другом реальном кейсе неизвестный шантажировал подростка из Айдахо, угрожая отправить его интимное фото родственникам. Жертва дважды заплатила по $300 до обращения в полицию.

Эксперты GIOC реконструировали вымогательство с помощью блокчейн-данных, скриншотов и квитанций, используя подставного плательщика.

В результате они отследили зарегистрированный на нигерийский паспорт аккаунт, обработавший около 6000 транзакций на почти $4,1 млн. Подозреваемого задержала полиция Великобритании по прибытию в страну.

Согласно Bloomberg, в операциях по возврату украденных цифровых активов GIOC полагается на помощь партнеров из криптоиндустрии.Coinbase и Tether публично подтвердили содействие ведомству в ряде последних дел, которое заключалось в предоставлении информации и заморозке кошельков.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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