Мировой рынок серверов рекордно вырос в первом квартале 2025 года

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Что известно

В компании прогнозируют, что за весь 2025 год рынок вырастет на 44,6% — до $366 млрд. По оценке аналитиков, спрос на сервера на базе архитектуры x86 в этом году увеличится на 39,9% — до $283,9 млрд, а на сервера на базе других архитектур он вырастет на 63,7% — до $82 млрд.

Наибольшие темпы роста в 2025 году продемонстрировали США — на 59,7% за год, подсчитали аналитики. Сейчас на долю этой страны приходится почти 62% общемирового объема серверного рынка.

Китайский рынок вырос на 39,5% и занял долю в 21% от всего объема. На третьем месте по темпам роста находится Япония: в этой стране рынок вырос на 33,9% за год.