Санкции США привели к отключению Visa и снижению рейтингов мексиканских банков

Три мексиканские финансовые организации, банки CIBanco и Intercam Banco, а также брокерская компания Vector Casa de Bolsa, столкнулись с последствиями санкций, введенных против них Соединенными Штатами на прошлой неделе. По данным Associated Press, крупнейшие рейтинговые агентства снизили их рейтинг, а Visa без предупреждения отключила CIBanco от своей платформы.

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Санкции за фентанил

Минфин США утверждает, что через указанные компании проходили финансовые потоки, связанные с производством и сбытом фентанила — синтетического опиоида, ставшего причиной масштабной наркотической эпидемии в США. В частности, американские власти описали схему, по которой «финансовые мула» переводили деньги через счета в США, а затем направляли их китайским компаниям, поставлявшим химикаты для производства наркотика.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум раскритиковала действия Вашингтона, обвинив американскую сторону в отсутствии доказательной базы. При этом Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам Мексики (CNBV) временно ввела внешнее управление в CIBanco и Intercam Banco — формально для защиты интересов вкладчиков.

«Мы делаем все возможное, чтобы клиенты не пострадали, и они вправе забирать свои средства», — заявила Шейнбаум.

Санкции должны вступить в силу через 21 день после их официального объявления, сообщили в Минфине США.

Последствия для банков

Кредитное агентство Fitch Ratings понизило рейтинги банков, Vector Casa de Bolsa, а также ряда аффилированных структур, ссылаясь на «риски, связанные с соблюдением законодательства по борьбе с отмыванием средств».

В его заявлении говорится, что санкции могут «существенно повлиять на способность банков выполнять свои обязательства», отмечает AP.

Дополнительный удар по CIBanco нанес платежный гигант Visa, который без предварительного уведомления отключил банк от своей платформы для международных операций.

В банке подчеркнули, что Visa не соблюла 21-дневный переходный период, предусмотренный американскими властями. Впрочем, в банке уверяют, что «средства клиентов находятся в безопасности и доступны для возврата через отделения», подчеркивает агентство.

Агентство S&P также исключило CIBanco из своих индексов, указав, что разорвало контракт с банком после объявления санкций США.