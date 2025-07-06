В Турции запретили доступ к бирже PancakeSwap из-за отсутствия лицензии

Совет по рынкам капитала Турции (CMB) объявил о блокировании децентрализованной биржи PancakeSwap . Причиной названо предоставление криптофинансовых услуг без соответствующей лицензии, пишет Incrypted.

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Подробности

Кроме того, регулятор ограничил доступ к платформе CryptoRadar, предоставляющей данные о ценах на криптовалюты.

По данным журналистов, в 2024 году CMB получила дополнительные полномочия, в частности, право требовать блокирования сайтов поставщиков криптовалютных услуг, которые базируются за рубежом и не имеют разрешения на деятельность в Турции.

В сообщении говорится, что это первый случай санкций со стороны турецкого регулятора против децентрализованной биржи. После блокировки турецкие пользователи больше не имеют доступа к сайтам обеих платформ, следует из заявления.

Напомним

В июне 2025 года мы сообщали, что Министерство казначейства и финансов Турции готовится ввести новые меры по противодействию отмыванию средств, полученных незаконным путем — в частности, по ставкам и мошенническим схемам — с помощью криптовалютных операций.

Кроме того, в конце 2024 года Турция усилила AML-правила в криптосфере.