За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 180 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1026440 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 5 июля: 1180 российских окупантов, 2 танка и 216 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1026440 (+1180) человек
- танков — 10992 (+2) ед
- боевых бронированных машин — 22956 (+3) ед
- артиллерийских систем — 29960 (+39) ед
- РСЗО — 1430 (+2) ед
- средства ПВО — 1192 (+1) ед
- самолетов — 421 (+1) ед
- вертолетов — 340 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 43825 (+216)
- крылатые ракеты — 3439 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 54252 (+104)
- специальная техника — 3925 (+0)
Источник: Минфин
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