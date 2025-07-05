Украина возобновила электроснабжение на ЗАЭС после российского удара и блекаута

Вчера вечером, 4 июля, российские войска нанесли удар по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию с объединенной энергосистемой Украины. Поэтому ЗАЭС несколько часов оставалась без внешнего электроснабжения. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

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«Эта линия позволяет поддерживать собственные потребности для обеспечения уровня радиационной безопасности», — отметил он.

Министр напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Запорожская АЭС уже восемь раз пережила полный блекаут и неоднократно оказывалась на грани блекаута.

Позже Галущенко сообщил, что в 21:11 энергетики Укрэнерго смогли восстановить линию питания ЗАЭС.

«Станция снова получает электроэнергию по энергосети Украины. В то же время ситуация на временно оккупированной станции остается сложной. Запорожская АЭС остается только на одном источнике питания», — добавил министр.