Национальный банк в течение недели, с 30 июня по 4 июля, на межбанковском валютном рынке купил $0,20 млн и продал $661,10 млн. Чистая продажа валюты составила $660,90 млн против $874,40 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Нацбанк уменьшил продажу валюты на межбанке более чем на $200 миллионов
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Таким образом, Нацбанк уменьшил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $213,50 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $37,08 млн;
- продал $17 738,58 млн;
- чистая продажа валюты — $17 701,50 млн.
Источник: Минфин
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