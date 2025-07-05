Нацбанк уменьшил продажу валюты на межбанке более чем на $200 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 30 июня по 4 июля, на межбанковском валютном рынке купил $0,20 млн и продал $661,10 млн. Чистая продажа валюты составила $660,90 млн против $874,40 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.