За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 050 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 025 260 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 июля: 1 050 российских оккупантов, 3 ракеты и 306 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 1025260 (+1050) человек
- танков — 10990 (+2) ед
- боевых бронированных машин — 22953 (+7) ед
- артиллерийских систем — 29921 (+56) ед
- РСЗО — 1428 (+0) ед
- средства ПВО — 1191 (+0) ед
- самолетов — 420 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 43609 (+306)
- крылатые ракеты — 3439 (+3)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 54148 (+149)
- специальная техника — 3925 (+0)
Источник: Минфин
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