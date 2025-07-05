В День Национальной полиции Украины, 4 июля, Национальный банк Украины ввел в обращение новую оборотную памятную монету «Национальная полиция Украины». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ ввел в обращение монету, посвященную Национальной полиции Украины (фото)
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Дизайн монеты
Оборотная памятная монета «Национальная полиция Украины» имеет номинал 10 гривен, изготовленную из сплава на основе цинка с никелевым покровом.
Аверс монеты — идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.
На реверсе монеты изображена стилизованная композиция, демонстрирующая представителей разных подразделений полиции, олицетворяющих профессионализм, мужество и преданность службе.
Над композицией находится эмблема Национальной полиции Украины — восьмиугольная звезда с малым Государственным Гербом Украины в центре. По кругу монеты указаны надписи: вверху — НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ, внизу — СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ — лозунг, отражающий основную миссию этого правоохранительного органа.
Дизайн реверса монеты создала Алиса Иванова, аверса — Владимир Демьяненко.
Оборот и реализация
Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета «Национальная полиция Украины» обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.
Нацбанк будет постепенно подкреплять такими оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для последующей их выдачи клиентам. Они будут приниматься от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен.
Постепенно в наличное обращение будет введено около 10 млн штук таких оборотных памятных монет.
В то же время, часть тиража оборотной памятной монеты «Национальная полиция Украины» будет сформирована в специально оформленные ролики.
Ролик будет содержать 25 таких оборотных памятных монет. На сувенирной бумаге, в которую упакован каждый ролик, размещено изображение эмблемы Национальной полиции Украины на фоне Государственного флага Украины. Тираж роликов — 20 тыс. шт.
Приобрести ролик из 25 оборотных памятных монет «Национальная полиция Украины» можно с 8 июля 2025 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ (будет реализовано 12 тыс. таких роликов), а также в банках-дистрибьюторах (их перечень указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка).
Комментарии - 2
Ну гасло дійсно вони відпрацьовують на 100%, тільки треба уточнювати що це гасло не для народу працює