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4 июля 2025, 19:37 Читати українською

Глобальные инвестиции в добычу нефти могут сократиться впервые с 2020 года — JP Morgan

В 2025 году глобальные расходы на разведку и добычу нефти могут сократиться на 1,1% — до $543 млрд. Это станет первым снижением этого показателя с 2020 года и будет свидетельствовать об изменении инвестиционного поведения нефтяных компаний на фоне экономической нестабильности и геополитической напряженности. Об этом свидетельствуют данные JP Morgan, передает enkorr.

В 2025 году глобальные расходы на разведку и добычу нефти могут сократиться на 1,1% - до $543 млрд.

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Региональные тенденции

Ожидается, что в США капитальные затраты нефтяных компаний снизятся примерно на 1,9%, особенно в сланцевом секторе. Согласно опросу Федерального резервного банка Далласа, индекс деловой активности в энергетическом секторе упал до отрицательных значений, что свидетельствует о беспокойстве руководителей отрасли из-за регуляторной неопределенности.

На международном уровне наибольшее сокращение инвестиционных бюджетов прогнозируется в Азиатско-Тихоокеанском регионе — почти на 5%. Китайские государственные гиганты PetroChina и Sinopec уже объявили о сокращении инвестиций. Подобные сигналы поступают и из Латинской Америки, где мексиканская Pemex переживает долговой кризис, а колумбийская Ecopetrol сокращает расходы.

Меньше расходов, но больше нефти

Несмотря на общий спад инвестиций, аналитики JP Morgan прогнозируют, что мировая добыча нефти в 2025 году, наоборот, вырастет на 2,3 млн баррелей в сутки. Это объясняется тем, что отрасль меняет свои приоритеты.

Вместо простого наращивания расходов, компании сосредотачиваются на повышении эффективности операций и снижении производственных затрат. Это позволяет им добывать больше нефти, вкладывая меньше денег. В США, например, операторы активно хеджируют риски, зафиксировав цены на будущие поставки, что позволит им сохранить умеренный рост добычи даже при неблагоприятной рыночной конъюнктуре.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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