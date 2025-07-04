К закрытию межбанка, 4 июля, курс доллара снизился на 3 копейки по покупке и на 2 копейки продажи. Евро подешевело на 3 копейки при покупке и продаже.
Курс валют: гривна немного укрепилась на межбанке
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Открытие 4 июля
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Закрытие 4 июля
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Изменения
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41,75/41,78
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41,72/41,76
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3/2
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49,18/49,21
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49,15/49,18
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3/3
Средний курс на наличном рынке: 41,45−41,99 грн/доллар, 49,00−49,55 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,65−41,70, евро — 49,35−49,55 грн.
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Источник: Минфин
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