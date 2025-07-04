Злотый дешевеет в паре с гривной

Национальный банк Украины установил официальный курс польского злотого на понедельник, 7 июля, зафиксировав незначительное удешевление польской валюты по отношению к гривне. Это произошло после роста курса злотого накануне. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Официальный и наличный курсы

Официальный курс на понедельник установлен на уровне 11,5665 гривен за 1 злотый, что на 0,68 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

В то же время на наличном рынке курс остается стабильным. В обменных пунктах злотый в среднем покупают по 11,40 гривен, а продают по 11,70 гривен.

Как формируется курс

Как отмечается в сообщении, Национальный банк устанавливает официальный курс гривны к польскому злотому ежедневно, используя для расчета котировки пары злотый-доллар, складывающиеся на польском валютном рынке.