Мировые цены на сливочное масло выросли до рекордного уровня — ФАО

В июне 2025 года мировые цены на сливочное масло достигли нового исторического максимума. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в своем ежемесячном обзоре.

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Согласно данным, индекс цен на молочную продукцию ФАО в июне составил 154,4 пункта, что на 0,5% больше, чем в мае, и на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший рост показал индекс цен на сливочное масло — на 2,8% до 225 пунктов, что является новым рекордом.

Причины роста цен на сливочное масло

Основными факторами роста стали:

ограниченное предложение в Океании и Европейском Союзе;

активный импортный спрос со стороны стран Азии, в частности, Ближнего Востока;

сезонное сокращение производства в Новой Зеландии;

уменьшение поголовья коров в ЕС из-за экологических ограничений;

в некоторых западных регионах ЕС — последствия вспышки вируса блутанга в конце 2024;

в США — снижение объемов производства масла и уменьшение запасов по сравнению с прошлым годом.

Также сообщается, что цены на сыр выросли третий месяц подряд — на фоне стабильного спроса со стороны розничной торговли и общепита в Восточной Азии.

В то же время, цены на сухое обезжиренное молоко снизились на 0,6%, а цены на сухое цельное молоко упали на 2,3% из-за слабого спроса и избыточного глобального предложения.