ЕС значительно сократит импорт украинской пшеницы и сахара: новые квоты снизят объемы до 80%

Европейский Союз сократит импорт украинской пшеницы и сахара до 80% согласно новым квотам, объявленным в пятницу, 4 июля. Это решение направлено на решение проблем европейских фермеров и, вероятно, заставит украинских производителей переориентироваться на рынки Азии и Африки, сообщает Reuters.

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После начала полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году, ЕС временно открыл свои продовольственные рынки, отменив пошлины и квоты. Однако из-за протестов фермеров по всему блоку против чрезмерного поступления зерновых, сахара и птицы из Украины, Брюссель решил снова ввести квоты.

Новые квоты

Объявлены новые квоты выше уровня, действовавшего с 2016 года по первому соглашению о свободной торговле между ЕС и Украиной. Однако они значительно ниже объемов, которые беспошлинно импортировались за последние три года.

Пересмотренное соглашение включает 40 товаров и все еще требует утверждения квалифицированным большинством государств-членов.

Пшеница. Годовая квота установлена на уровне 1,3 миллиона метрических тонн. Это на 30% больше довоенного уровня в 1 миллион тонн, но составляет падение на 70−80% по сравнению с последними тремя сезонами. По данным Еврокомиссии, в сезоне 2024/25 ЕС импортировал около 4,5 миллиона тонн украинской пшеницы, 6,5 миллиона тонн в 2023/24 и 6,1 миллиона тонн в 2022/23.

Сахар. Квота для украинского сахара установлена на уровне 100 000 тонн. Это больше, чем 20 000 тонн до войны, но значительно меньше беспошлинных импортных объемов в 400 000 тонн в 2022/23 и более 500 000 тонн в 2023/24.

Ячмень. Импортная квота вырастет до 450 000 тонн с 350 000 тонн. Это соответствует объемам, импортируемым ЕС в 2024/25, хотя и составляет всего около половины объемов, принятых в 2022/23 и 2023/24 годах.

Мясо птицы. Импортная квота увеличена до 120 000 тонн с 90 000 тонн.