В Украине возобновляется обязательная статистическая отчетность для бизнеса

С 5 июля 2025 года в Украине снова становится обязательной подача государственной статистической отчетности для всех предприятий и учреждений. Соответствующие изменения в законодательство, принятые Верховной Радой и подписанные Президентом, были официально опубликованы и вступают в силу. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщила пресс-служба Государственной службы статистики.

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Зачем возвращают отчетность

Как пояснили в Госстате, восстановление системного сбора статистических данных является критически важным для государства. Без полной и репрезентативной информации невозможно объективно оценивать реальное состояние предприятий, отслеживать ситуацию на рынке труда и понимать структурные изменения в экономике. Эти данные являются основой для принятия эффективных решений по восстановлению и развитию Украины.

Добровольная отчетность и дальнейшие шаги

Глава Гостата Арсен Макарчук отметил, что даже во время действия нормы о необязательности отчетности, более 70% респондентов продолжали подавать данные добровольно, а в некоторых регионах этот показатель превышал 90%. Однако из-за отсутствия полного охвата эти данные нельзя было считать репрезентативными.

Возвращение обязательной отчетности также открывает возможность для возобновления выборочных обследований домохозяйств относительно условий их жизни, занятости и доходов. Госстат обещает в ближайшие дни обнародовать обновленные инструкции и предоставить всю необходимую техническую поддержку респондентам.