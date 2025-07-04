Капитализация Microsoft и Nvidia приближается к $4 трлн

Два технологических гиганта, Microsoft и Nvidia, приближаются к исторической рыночной капитализации в $4 трлн, однако их бизнес-модели и риски кардинально отличаются. Nvidia стремительно растет благодаря ажиотажу вокруг искусственного интеллекта, продавая свои незаменимые чипы, тогда как успех Microsoft зависит от будущей готовности бизнеса и потребителей платить за ее ИИ-сервисы. Об этом в пятницу, 4 июля, пишет The Wall Street Journal.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Microsoft: ставка на будущее и высокие ожидания

Рыночная стоимость Microsoft выросла на $1 трлн менее чем за три месяца, однако этот рост основан преимущественно на ожиданиях. Инвесторы верят, что ИИ-сервисы компании станут такими же незаменимыми, как когда-то Windows или Office. Однако аналитики предупреждают: при такой высокой оценке акции Microsoft будут торговаться по самому высокому соотношению цены к прибыли за более чем 20 лет, что не оставляет компании права на ошибку.

Пока реальность скромнее: ИИ-подразделение в облачном сервисе Azure принесло компании лишь 4% от общей выручки ($11,5 млрд). Хотя это вдвое больше, чем в прошлом году, этого пока недостаточно, чтобы оправдать миллиардные инвестиции.

Риски для стратегии Microsoft

Компания сталкивается с рядом серьезных вызовов. Во-первых, ее партнерство с OpenAI, ключевым технологическим активом, стало «шатким». OpenAI стремится к большей независимости и может ограничить доступ к своим технологиям в будущем, что ставит под угрозу всю ИИ-стратегию Microsoft.

Во-вторых, Microsoft пытается создать собственные ИИ-чипы, чтобы уменьшить зависимость от Nvidia, но сталкивается со сложностями. В то же время компания продолжает массовые сокращения персонала (9000 сотрудников), поскольку имеет один из самых низких показателей выручки на одного сотрудника среди техногигантов.

Nvidia: доминирование с высоким риском

Ситуация для Nvidia выглядит проще, но в то же время более рискованной. Ее годовые продажи за три года выросли более чем в десять раз, и компания продолжает расти на 30%+ ежегодно. Однако ее позиции крайне зависят от сохранения высокого спроса на ИИ-чипы. Любое падение спроса или технологический прорыв у конкурентов может обрушить ее акции. Это едва не произошло в январе, когда новость о возможной альтернативе чипам Nvidia от стартапа DeepSeek спровоцировала 20%-е падение акций.

Почему это важно

Гонка Microsoft и Nvidia за оценкой в $4 трлн — это не просто борьба за звание самой дорогой компании мира. Это фундаментальная дискуссия о том, где генерируется основная стоимость в эпоху искусственного интеллекта — в «железе» или в «софте».

Оценка Nvidia — это ставка на то, что бум строительства ИИ-инфраструктуры продолжится. Ее главный риск — технологический: появление конкурента с лучшими чипами или общее снижение спроса на них.

Оценка Microsoft — это ставка на будущее поведение миллионов пользователей. Ее главный риск — в исполнении: окажутся ли ее ИИ-инструменты настолько полезными, чтобы за них платили, и сможет ли компания качественно интегрировать их в свои продукты.